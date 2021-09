Frota de ônibus terá mais 169 veículos com ar condicionado

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta sexta-feira (10) a inclusão de 169 novos ônibus, todos com ar condicionado. De acordo com o prefeito Bruno Reis, que está em São Paulo visitando a fábrica da montadora, com essa aquisição a frota da capital ficará com 40% dos veículos climatizados. A viagem está sendo acompanhada também por Fabrizzio Muller, secretário de Mobilidade (Semob).