Fugitivo de Goiás é preso ao tentar se hospedar em hotel da Pajuçara

Um fugitivo do estado de Goiás foi preso na manhã desta segunda-feira (20) quando tentava se hospedar em um hotel no bairro da Pajuçara. Ele é acusado do crime de roubo. Uma equipe do próprio hotal foi quem acionou os agentes da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) após desconfiar o homem de 31 anos. Ao…

Um fugitivo do estado de Goiás foi preso na manhã desta segunda-feira (20) quando tentava se hospedar em um hotel no bairro da Pajuçara. Ele é acusado do crime de roubo.

Uma equipe do próprio hotal foi quem acionou os agentes da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) após desconfiar o homem de 31 anos.

Ao verificarem o sistema de informação da polícia, foi constatado que havia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal, da cidade de Goiânia, Estado de Goiás, pelo crime de roubo.

Ele foi conduzido ao 2º Distrito da Capital para que fossem adotadas as providências legais.