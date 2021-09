Funcionário de time da Série C é suspenso e recebe multa de R$ 5 mil por agredir jornalista – Futebol Interior

Teresina, PI, 20 (AFI) – O Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI) puniu João Paulo dos Anjos Abreu com dez jogos de suspensão, além de multa de R$ 5 mil por agressão a jornalista Emanuele Madeira, logo após o apito final de um jogo contra o Fluminense-PI, pelo Campeonato Piauiense.

O Altos também não passou impune. O clube terá que arcar com uma multa de R$ 15 mil e teve o estádio Felipão interditado por não atender aos requisitos exigidos pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cabe recurso.

Jornalista foi agredida por funcionário do Altos

O Altos ocupa a sétima posição do Grupo A da Série C, com 21 pontos e já não tem mais chance de classificar. No entanto, também não corre risco de rebaixamento.

ENTENDA O CASO

A profissional da TV Clube filmava a briga, iniciada após um bate-boca entre Wallace Lemos, técnico do Flu-PI, e Warton Lacerda, presidente do Altos, na entrada dos vestiários. A repórter teve o celular arrancado à força das mãos, foi agredida e ofendida por um homem que vestia boné branco e camisa com mangas azuis, característica da equipe de estafe do Altos.

Emanuele saiu do Estádio Municipal Felipe Raulino, o Felipão, escoltada pela Polícia Militar. Ela seguiu em direção a uma delegacia, onde registrou um Boletim de Ocorrência. O agressor João Paulo dos Anjos Abreu não foi localizado pelos policiais após o corrido. A procuradoria do TJD-PI, no entanto, resolveu punir o funcionário com suspensão e multa.