Funcionário do Caxias manda gandula esconder as bolas e causa confusão – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 27 (AFI) – O árbitro Salim Fende Chavez teve trabalho com os gandulas durante a vitória do Caxias, por 2 a 0, para cima do União-MT, em jogo realizado no estádio Centenário. Tudo isso porque um funcionário do clube pediu para que os gandulas escondessem a bola.

“Informo que aos 34 minutos do segundo tempo foi excluído do campo de jogo o Sr. Lucas Calza Migon, identificado como gandula, pelo motivo de retardar reposição de bola”, relatou o árbitro, que completou sobre a confusão.

Caxias causou confusão em duelo

“Informo que aos 37 minutos do segundo tempo, fui informado pelo assistente número 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira, que um Sr. chamado Itacir Plachi, identificado como a pessoa responsável pelo gramado do estádio, estava incentivando os gandulas a demorar na reposição de bola. O mesmo não poderia estar no campo de jogo, e estava posicionado a 5 metros do mastro da bandeira de linha de fundo e se retirou após a minha ordem para que saísse”, finalizou.

SITUAÇÃO

O ocorrido gerou muita reclamação por parte do time do União, que tentará buscar a virada no sábado, às 16h, no estádio Luthero Lopes.