Funcionários públicos de Penedo participam de curso de formação na área de saúde

Cuidar da formação dos funcionários públicos municipais, essa é uma das metas da gestão Crescendo com Seu Povo.

Integrados a esse objetivo, os servidores das secretarias municipais de saúde (SEMS) e educação (SEMED) iniciaram nesta terça-feira (21), o curso de Formação em Aplicadores ABA, uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo do Estado por meio da SESAU-Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com Katiuscia Vieira da Silva, Supervisora de cuidados para a pessoa com deficiência da Sesau, a área ao qual se insere esse curso é de aplicador de análise de comportamento, uma nova abordagem com evidencias cientificas comprovadas, para o tratamento de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

“Diante da Necessidade de profissionais especializados, a SESAU Alagoas contratou o profissional em análise de comportamento e psicólogo Henrique Jonanthan Araújo para a formação dos servidores municipais da saúde e educação em todos os municípios com Centros de reabilitação habilitados. O curso será realizado em quatro encontros presenciais”, explicou a Supervisora.

Em Penedo, a Acresc- Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara, que tem a frente a Vereadora Raquel Tavare presta o serviço de reabilitação, para pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, dentre outros.

Também presente à solenidade de abertura, o Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, destacou a importância ímpar dessa capacitação para os servidores do município e também afirmou que a Secretaria Municipal de Saúde não mede esforços na valorização dos servidores, para oferecer um atendimento ainda melhor para a população penedense.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP