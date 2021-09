Futebol mais barato: Globo reduz preço das assinaturas dos canais Premiere

Hoje é dia de trazer uma boa notícia aos fãs de futebol que gostam de acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro (Série A e B), Copa do Brasil e Campeonatos Estaduais, a Globo está praticando novos preços em suas assinatura dos canais Premiere, além de oferecer novos pacotes de assinaturas anuais contendo outros conteúdos do Grupo Globo.

O plano de assinatura mensal mais básico, que inclui apenas os canais Premiere agora está custando a bagatela de R$59,90 por mês, oferecendo todos os canais Premiere, a assinatura anual mais em conta e que inclui também apenas os canais Premiere está custando agora 12 parcelas de R$49,90, todos os planos são acessados via aplicativo do Globoplay.

Além dessas condições que trazem apenas os canais Premiere, a Globo também está disponibilizando combos com outros canais do grupo, confira abaixo todas as condições oferecidas pela empresa.

Assinaturas mensais

Premiere – R$59,90 por mês (Antes era R$79,90)

(Antes era R$79,90) Globoplay e Premiere – R$69,90 por mês (Antes era R$84,90)

(Antes era R$84,90) Globoplay + canais ao vivo e Premiere – R$89,90 por mês (Antes era R$99,90)

Assinaturas anuais

Premiere – 12 parcelas de R$49,90 (R$598,80 por ano) (Antes era R$718,80 por ano)

– (Antes era R$718,80 por ano) Globoplay e Premiere – 12 parcelas de R$64,90 (R$778,80 por ano) Novo Plano

Novo Plano Globoplay + canais ao vivo e Premiere – 12 parcelas de R$84,90 (R$1.018,80 por ano) Novo Plano



Continua após a publicidade

Para quem deseja assinar o pacote de canais Premiere por outros métodos, a assinatura mensal também pode ser obtida dentro do serviço Prime Video da Amazon, por meio da função Prime Channels e já está custando o novo valor de R$59,90.

Segundo apurou o tecnoblog, as operadoras de TV Oi TV, DirecTV Go, Sky, Claro Box TV e Claro NET já estão praticando o novo valor de R$59,90 para a assinatura mensal do Premiere, a Sky também oferece a assinatura anual por 12 parcelas de R$49,90, já a Vivo ainda estava praticando o preço antigo de R$79,90 na assinatura mensal.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: tecnoblog