Futuro de treinador do Sport será definido pela nova diretoria – Futebol Interior

Recife, PE, 29 (AFI) – A saída de Gustavo Florentín sequer vinha sendo cogitada no Sport, mas a mudança na diretoria de futebol pode causar uma reviravolta no comando técnico rubronegro.

Na última terça-feira, o presidente Leonardo Lopes anunciou as saídas do vice-presidente Nelo Campos e dos diretores Augusto Moreira, Gabriel Campos, Guilherme Falcão e Rocine Millet por conta de erros grosseiros cometidos, como a não inscrição de reforços e utilização de jogador irregular.

Essas pessoas sequer cogitavam a saída de Gustavo Florentín, que foi anunciado há pouco mais de um mês. No entanto, a mudança na diretoria coloca o futuro do treinador paraguaio em xeque.

“A direção que entregou seus cargos não estava com a ideia de trocar treinador ou comissão, isso não foi nem mencionado por eles. É importante deixar essa decisão (mudança no comando técnico) para essa nova diretoria”, disse o mandatário rubronegro.

Anunciado no final de agosto para o lugar de Umberto Louzer, Gustavo Florentín comandou o Sport em apenas quatro partidas e ainda não venceu. Depois de estrear no empate sem gols com o Athletico-PR, o treinador teve três derrotas, para Inter (1 a 0), Atlético-MG (3 a 0) e Fortaleza (1 a 0).

Sem ganhar há oito rodadas, o Sport está afundado na penúltima colocação, com 17 pontos, e corre o risco de perder todos eles por ter utilizado o zagueiro Pedro Henrique de forma irregular.