Futuro de treinador no Altos será definido após a última rodada – Futebol Interior

Teresina, PI, 21 (AFI) – A permanência do treinador Paulinho Kobayashi no Altos para a temporada 2022 só será definida depois da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Kobayashi foi contratado durante a competição e conseguiu o objetivo de livrar o Altos do rebaixamento para a Série D. Sob seu comando, foram duas vitórias, três empates e duas derrotas.

“Gosto sempre de, quando terminar o trabalho, a gente sentar, conversar, colocar alguns pingos nos “is”. Não adianta nada fazer isso agora porque estamos em competição.

Quando terminar, vamos sentar e conversar, pensar quem sabe em um planejamento para o futuro, tanto da minha vida profissional quanto do clube e, a partir disso, o planejamento”, disse o treinador.

O Altos encerra a sua participação na Série C neste sábado, contra a Jacuipense, no Barradão, em Salvador, pela última rodada do Grupo A.

Na sétima colocação da chave, o Altos tem 21 pontos, seis a mais que a própria Jacuipense, que abre a zona de rebaixamento. Na lanterna, com 11, o Santa Cruz já está confirmado na Série D.