Gabi Martins e Tierry curtem férias em Dubai com foragido da justiça, diz colunista

Gabi Martins e Tierry curtem férias em Dubai e postam todos os passos através de suas redes sociais. O casal inclusive teve um encontro inusitado com Faustão e não deixaram de registrar o momento. Mas o clique que mais chamou atenção aconteceu dentro de uma lancha com Danilo Dubaiano, acusado de lesar milhares de pessoas com esquema de pirâmide financeira, segundo informações de Fábia Oliveira, do O Dia.

Ainda de acordo com a coluna, Danilo é foragido da justiça brasileira e leva uma vida de luxo no exterior, onde movimenta quase R$500 milhões ilegalmente. A assessoria do casal não conseguiu contato com os cantores para obter uma resposta em nota para a jornalista.

Na publicação postada no Instagram de “Dubaiano”, Tierry agradeceu a recepção: “Brabissimo. Valeu pela recepção Rabibi e por nos apresentar Dubai”. Gabi Martins também deixou seus agradecimentos: “Vocês são fod**. Obrigada pelo carinho!!!”.