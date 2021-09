Gabriel Medina faz acordo milionário com a própria mãe; entenda

A briga entre a família Medina se tornou pública nos últimos meses e pareceu ter apaziguado. No entanto, a paz envolveu um acordo milionário. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o surfista, tricampeão, mundial, teve que desembolsar alguns milhões de reais para que a própria mãe, Simone, interrompesse as tretas.