Galaxy S22 deve ser o menor smartphone topo de linha da Samsung

O tamanho dos smartphones da linha Galaxy S só vem aumentando nos últimos anos, agora a Samsung pode estar se planejando para finalmente mudar isso com o lançamento dos Galaxy S22. Isso porque um vazamento sugere que os novos smartphones da empresa devem ser os menores topos de linha recentes da fabricante, possuindo uma tela de 6.06 polegadas.

Esse novo rumor foi compartilhado pelo famoso vazador Ice Universe, que falou sobre a diminuição da bateria e da tela do aparelho, deixando ele com seu comprimento, largura e espessura menores que o mais novo iPhone 13. Infelizmente no rumor não é especificado o motivo dessa diminuição de tamanho dos celulares, mas isso deve agradar quem reclamava que os novos aparelhos da empresa são grandes demais.

Uma das mudanças que estão ajudando a deixar o novo Galaxy S22 menor é a tela, que agora passará a ter um display de 6,06 polegadas, tornando o aparelho o menor high-end da Samsung desde o Galaxy S10e. Isso vai acabar trazendo algumas outras mudanças para os aparelhos da série, por exemplo, o vazador afirma que a proporção da tela do S22 Ultra deixará de ser 20: 9 para ter um tamanho personalizado de 19.3: 9.

Mas um ponto negativo nisso é o tamanho da bateria dos smartphones, que serão um pouco reduzidas pela Samsung. Infelizmente, como vem sendo especulado nas últimas semanas, a empresa também está diminuindo o tamanho da bateria dos aparelhos, com o modelo base passando a contar com uma bateria de 3700mAh, menor que os 4000mAh do S21.

Entretanto essa bateria menor deve ser compensada com algumas otimizações, como o novo chipset Exynos 2200 e até mesmo a tela menor, que consumirá um pouco menos de energia. Outro ponto negativo levantado pelo vazador é o carregamento rápido, que finalmente será melhorado para o Galaxy S22 Plus e S22 Ultra, que poderão ser carregados com 45W, mas o modelo mais básico da série ainda vai se manter com apenas 25W de carregamento rápido, bastante abaixo de smartphones de concorrentes como a Xiaomi.



O portal XDA-Developers acredita que a mudança de tamanho do Galaxy S22 também deve influenciar o S22 Plus, que virá provavelmente um pouco menor. Já o S22 Ultra deve se manter com o mesmo formato e tamanho dos anteriores, mas isso só saberemos no ano que vem, quando a Samsung anunciar seus novos smartphones.

Fonte: Ice Universe, XDA-Developers