Galo dispara na liderança, Mengão sonha e Grêmio respira na luta contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Cinco jogos deram continuidade a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. O Atlético-MG disparou na liderança da competição. Na ponta debaixo, Grêmio venceu e respira na luta contra degola. Flamengo despachou o Palmeiras, enquanto o Corinthians vacilou em Goiânia.

Com Hulk, Galo venceu mais uma

QUEM SEGURA?

O Atlético-MG aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão na tarde deste domingo (12) ao ganhar do Fortaleza, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do campeonato.

Invicto há 12 partidas, o Atlético-MG foi beneficiado pela derrota do Palmeiras para o Flamengo e e isolou ainda mais na liderança, com 42 pontos. Já o Fortaleza perdeu a segunda seguida e estacionou nos 33, em quarto lugar.

Flamengo virou sobre o Palmeiras

VIRADA CARIOCA

O Flamengo saiu atrás, quando Wesley abriu o placar, mas conseguiu a virada e venceu o Palmeiras por 3 a 1, entrando no G-4 e diminuindo a diferença para os palmeirenses na tabela.

O resultado deixa o Flamengo com 34 pontos, em terceiro lugar, apenas um a menos que o Palmeiras, que tem 35. O time carioca tem dois jogos a menos do que o líder Atlético-MG, que soma 42 pontos.

VAR EM GOIÂNIA

Com gol sofrido aos 43 do segundo tempo e polêmica do VAR, o Timão empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após rever o lance do gol empate algumas vezes no VAR, o árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa validou o gol.

Com o resultado, o Corinthians fica na sexta posição, com 29 pontos somados e está seis jogos invicto na competição, mas vem de dois empates consecutivos. O Atlético-GO é o oitavo, com 26 pontos.

O time goiano está há sete jogos invicto no Brasileiro – cinco empates (Internacional, Chapecoense, Ceará e América-MG, além do Timão) e duas vitórias (Bahia e Santos). A última derrota sofrida do time goiano aconteceu no dia 18 de julho, pela 12ª rodada – 3 a 0 para o Palmeiras.

Grêmio venceu no reencontro com Tiago Nunes

DOMINGO DE MANHÃ

Em jogo único na manhã deste domingo, o Grêmio fez jus ao fator casa para respirar e ganhar forças na briga contra o rebaixamento. Jogando na Arena Grêmio, o time gaúcho venceu o Ceará, pelo placar de 2 a 0.

Com o resultado, o Grêmio subiu uma posição na tabela e agora está em 18º com 19 pontos. Já o Ceará chegou há cinco jogos sem vitória e despencou na tabela. Estacionado nos 24 pontos, o time alvinegro aparece na 11ª colocação.

FLU SOBE

O Fluminense, com gols de Nino e Luiz Henrique, venceu o São Paulo por 2 a 1 na noite deste domingo, no Maracanã.

Com o resultado, o Fluminense, em plena ascensão na competição, cola no G6 – está em sétimo com 28 pontos. Esta foi a terceira vitória seguida do Flu na competição.

O São Paulo é o 16º, com 22 pontos e vê a ameaça do rebaixamento cada vez mais perto. O Tricolor paulista está um ponto distante da zona da degola.

