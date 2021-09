Galvez-AC 1 x 5 Castanhal-PA – A cereja do bola na melhor campanha da Série C – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 05 (AFI) – O Castanhal-PA fechou a melhor campanha da Fase de Grupos do Campeonato Brasileiro Série D em grande estilo. O time entrou com os reservas e, mesmo assim, goleou o Galvez-AC, por 5 a 1, neste domingo, na Arena da Floresta. Os gols foram marcados por Canga (duas vezes), Rony, Lucão e Alison para os visitantes e Neto para os donos da casa.

O Castanhal fecha o Grupo A1 invicto, na liderança com 36 pontos, a sete do segundo São Raimundo-RR, e com a melhor campanha da Fase de Grupos. O Galvez, na quarta colocação, com 22. Oito acima do quinto Fast-AM.

TIME RESERVA?

A presença dos reservas não foi uma barreira para o Castanhal demonstrar a superioridade. Aos 11 minutos, o placar já marcava 2 a 0 para os visitantes, que ainda acertaran o travessão, em seguida, com Pedrinho.

Logo aos 2, Giovani levou ao fundo, pela esquerda, e cruzou na cabeça de Canga. O atacante cabeceou e a bola bateu na mão de Neto, dentro da área. O próprio Canga bateu o pênalti e fez o primeiro. O segundo saiu com Rony.

O lateral-direito tabelou com Pedrinho e invadiu a área. No meio de três defensores, ele bateu de bico e o goleiro Edivandro chegou à bola, porém, deixou passar. Pedrinho, antes do intervalo, também serviu Lucão, no escanteio, para aumentar. Em novo escanteio, a redonda ficou viva e, desta vez, Alison não perdoou no último lance do primeiro tempo.

SÓ ESPERANDO O APITO FINAL

Na volta dos vestiários, o Galvez aproveitou o início “tranquilo” do Castanhal e criou algumas oportunidades, além de ficar mais tempo com a bola. O goleiro Axel, porém, não foi exigido.

O Castanhal, sem muito esforço, voltou a balançar as redes com Canga. Aos 16 minutos, Flávio carregou pelo meio campo e tocou para o atacante. No domínio, ele deixou o defensor para trás e, na área, finalizou de esquerda para fazer o segundo na partida.

O jogo perdeu o brilho. O Castanhal já estava com o placar feito e o Galvez continuou sem criatividade, mas deixou o gol de honra. Palhinha bateu o escanteio na cabeça de Neto, que testou para as redes.

CLASSIFICADOS

Na próxima fase, o Castanhal enfrenta o Moto Club-MA, enquanto o Galvez, o Guarany de Sobral-CE.