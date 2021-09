Galvez-AC anuncia dois reforços antes de jogo decisivo – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 16 (AFI) – O Galvez-AC segue seu trabalho em busca do acesso. A equipe se prepara para o jogo de volta contra o Guarany-CE, fora de casa, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D.

No confronto de ida, no Acre, as equipes empataram pelo placar de 0 a 0. Quem avançar pega o vencedor de Sergipe-PE x Campinense-PB.

NOVIDADES

E para seguir ainda mais forte na disputa para subir à Série C, a equipe anunciou dois novos reforços. João Vitor é meia atacante e tem 23 anos. Com a mesma idade, também chega o centroavante Guilherme Alencar.

Guilherme chega para reforçar a força ofensiva da equipe – Foto: Divulgação/Galvez

Os dois jogadores chegam direto do São Francisco-AC. Ambos já estão regularizados e prontos para atuar.

O JOGO

A partida de volta entre Galvez-AC e Guarany-CE é na segunda-feira (20), às 15h, no estádio Junco, em Sobral-CE.