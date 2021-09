Gama-DF 4 x 1 Jaraguá-GO – Verdão se despede da Série D com dignidade – Futebol Interior

Brasília, DF, 04 (AFI) – O Gama se despediu do Campeonato Brasileiro da Série D neste sábado de forma honrosa ao golear o Jaraguá, por 4 a 1, no Estádio Defelê, em Brasília, pela 14ª rodada.

Os dois times entraram em campo já eliminados e nas últimas colocações do Grupo A5. O Gama terminou em penúltimo lugar, com 12 pontos, e o Jaraguá foi o lanterna, com apenas cinco.

COMO FOI

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times criando boas oportunidades. O Gama abriu o placar aos 32, quando Iago, de letra, desviou cruzamento rasteiro. Mas a alegria durou apenas três minutos. Em cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal e Nilsinho empatou de cabeça.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o Gama voltou a ficar na frente do placar aos 45 minutos. Romário recebeu lançamento dentro da área e ajeitou de cabeça para Iago, que tirou da marcação e finalizou no cantinho.

Na volta do segundo tempo, o Gama jogou um balde de água fria na tentativa de empate do Jaraguá aos 18 minutos. Após boa troca de passes, Rafael Carrilho invadiu a área e só deslocou o goleiro. Aos 37, o time candango fechou o caixão.

Rafael Carrilho chutou de fora da área, a bola acertou o travessão e o bandeirinha deu gol, gerando muita reclamação dos jogadores do Jaraguá.