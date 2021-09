Gama-DF quer despedida digna para esquecer campanha – Futebol Interior

Brasília, DF, 03 (AFI) – O Gama do Distrito Federal é o mais popular clube do futebol da Capital do Brasil. Com uma torcida entusiasta e vibrante, o clube candango não teve a companhia do seu camisa 12 neste ano. Primeiro em função da pandemia da Covid-19. Segundo, em função de que o estádio Bezerrão foi utilizado para abrigar hospital de campanha.

Com muitos problemas extra-campo, com muitas dificuldades financeiras, o Gama encerra sua participação nesta Série D neste sábado, a partir das 16 horas no estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília, diante do Jaraguá-GO, equipe que o Gama alcançou sua única vitória neste Grupo A5 por 3 a 1, em Jaraguá-GO.

CAMPANHA RUIM

O Gama não pode mudar de posição na tabela do seu grupo, pois tem 9 pontos ganhos e não pode alcançar o Porto Velho que tem 13 pontos ganhos e não será alcançado pelo Jaraguá, que tem 5 pontos ganhos. Será a despedida do alviverde candango que neste 2021 ainda tem a Copa Verde por disputar.

O time começou a competição da série D comandada por Ricardo Cobalchini que depois foi para o futebol do exterior. Em seu lugar ficou o técnico Adailton Martins e termina a competição comandado por Marcelo Caranhato.

Em 13 jogos foram uma vitória, 6 empates e 6 derrotas. Durante esta semana seis atletas se desligaram do clube. Foram embora Vinícius, Gabiga, Hugo Almeida, Douglas Silva, Wallace e Elias.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Para o confronto deste sábado frente ao Jaraguá/GO o técnico Marcelo Caranhato deve mandar a campo a equipe formando com: Victor Hugo; Toninho, Wesley, Elenilson e Romário; Paulinho, Íkaro e Felipe Menezes; Vitor Xavier, Germano e Mailson.

Depois de sua participação neste sábado na série D frente ao Jaraguá/GO, o Gama terá ainda em 2021 a sua participação na Copa Verde.