GC do Brasil abre vagas de empregos pelo país

GC do Brasil abre NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuações pelo país. São mais de 25 oportunidades om vários benefícios ofertados. Confira, a seguir, todas as informações referentes!

GC do Brasil anuncia oportunidades de emprego

A GC do Brasil divulgou mais de 25 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas especializações em todo o país. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Assistente Comercial – Goiânia;

Especialista em Seguro Agrícola – Luís Eduardo Magalhães;

Especialista em Seguro Agrícola – Tibagi;

Auxiliar de Seguros – Goiânia;

Assistente Comercial de Seguros – Tapurah;

Vendedor de Seguro Agrícola – Dourados;

Vendedor de Seguros – Rio Verde;

Assistente Comercial de Seguros – Pelotas;

Analista de Sinistro Auto – Osasco;

Vendedor de Seguro Saúde – Contagem;

Assistente Comercial de Seguros – Cuiabá;

Auxiliar de Seguros – Rio Verde;

Auxiliar de Seguros – Emissão – Goiânia;

Vendedor de Seguros – Curitiba;

Assistente Comercial de Seguros – Rio Branco;

Vendedor de Seguros – Dourados;

Auxiliar de Atendimento – Sorocaba;

Assistente Administrativo – Sinop;

Especialista em Seguro Generalista – São Paulo;

Assistente Comercial – Santos;

Assistente Comercial – Porto Alegre;

Assistente Comercial – Bagé;

Consultor de Seguros – Mato Grosso;

Vendedor Externo de Seguros – Nova Mutum;

Assistente Comercial de Seguro Saúde – Primavera do Leste.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes a oportunidade desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

Ainda, além do salário de acordo com o cargo, a empresa disponibiliza benefícios como plano de saúde, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

