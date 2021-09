Geisy Arruda revela que transou com oito homens em uma única noite

Durante participação no podcast ‘4talkcast’, Geisy Arruda fez uma revelação sobre sua vida sexual. Na entrevista, a modelo afirmou que, em uma de suas idas a casas de swing, chegou a transar com oito homens em uma única noite.

“Já transei com mais de oito em uma noite, além de chupar e fazer carinhos. Quando me reconhecem na casa de swing todo mundo quer me comer”, afirmou.