Geisy Arruda usa maiô cavado, deixa tudo à mostra e se justifica: ‘É tamanho PP’

Geisy Arruda resolveu causar no fim de semana e postou um clique ousado no último domingo (12). A influenciadora apareceu na praia com um maiô cavadíssimo e deixou seus seguidores babando com as fotos.

Na legenda ela se explicou e disse que o tamanho da peça era o menor disponível. “Descabelada e fingindo plenitude com meu body tamanho PP”, escreveu.

Nos comentários não faltaram elogios para Geisy. “Sempre linda, uma deusa”, escreveu uma fã. “Linda e sexy”, pontuou outro seguidor.

Confira o clique: