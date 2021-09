GetNinjas oferece vagas para diferentes funções

A GetNinjas, empresa de internet brasileira responsável por gerenciar a maior plataforma online que conecta clientes a prestadores de serviços por todo país, oferece vagas de emprego para diferentes funções.

Grande parte das oportunidades são para a área de tecnologia, mas há chances também para atendimento. Dentre os postos de trabalho disponíveis, destacam-se as funções de Agile Master, Analista de Segurança da Informação, Estágio de Atendimento ao Cliente Bilíngue, Estágio de Creative Designer, Pessoa Analista de CRM, Pessoa Analista de Dados, Pessoa Cientista de Dados, Pessoa Desenvolvedora Android (Kotlin), Pessoa Desenvolvedora Back-End (Ruby), Pessoa Desenvolvedora Front-End, Pessoa Desenvolvedora Mobile IOS, Pessoa Desenvolvedora Python, Pessoa Engenheira de DevOps, Pessoa Líder Técnica de Engenharia de Software – Front End (JavaScript) e Product Manager.

Ainda que os postos estejam abertos a todos, independentemente de características, raça, etnia, orientação sexual, gênero, entre outros, a empresa conta, ainda, com bancos de talentos exclusivos destinados à inclusão de pessoas LGBTQI+ e pretas. Há, ainda, a possibilidade de cadastrar o currículo no Banco de Talentos de inclusão de pessoas com deficiência (PCD).

Hoje, dentro da Getninjas, 52% dos colaboradores se identificam como mulheres, 10% como pretos, 20% como pardos e 25% como LGBTQI+, mas a meta é tornar a empresa ainda mais diversa e plural.

As vagas são para atuação em São Paulo, mas há a possibilidade e trabalho remoto. Ainda, os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito c um pacote de benefícios que contempla:

Convênio Médico e Odontológico (SulAmérica)

Vale alimentação/refeição;

Vale transporte/estacionamento;

Programa GetWell: Psicoterapia Gratuita para todos os colaboradores que tenham interesse; e

Yoga e Ginástica Laboral.

Como se candidatar

Os interessados poderão acessar o site https://getninjas.breezy.hr/ para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo na posição de interesse.