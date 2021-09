GHC RS tem banca definida e EDITAL fica iminente

No Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) anunciará novo edital de concurso público em breve. O edital ainda não tem data prevista para publicação, mas já tem banca definida e será a Fundatec, que já criou a página de acompanhamento do concurso em seu site oficial.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

O edital deve sair ainda este ano, haja vista que a banca já está definida. Além disso, o número do edital consta como 03/2021 e, por isso, deve mesmo sair ainda neste semestre.

Sobre o GHC

Referência no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina, além da UPA Moacyr Scliar, de 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária, de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Escola GHC.

Vinculada ao Ministério da Saúde, essa estrutura reconhecida nacionalmente forma a maior rede pública de hospitais do Sul do país, com atendimento 100% SUS. Com uma oferta de 1.510 leitos, é responsável pela internação de 55,9 mil gaúchos por ano.

Informações do concurso

Concurso : Grupo Hospitalar Conceição

: Grupo Hospitalar Conceição Banca organizadora : Fundatec

: Fundatec Escolaridade : a definir …

: a definir … Número de vagas : a definir …

: a definir … Remuneração : a definir …

: a definir … Inscrições : a definir …

: a definir … Taxa de Inscrição : a definir …

: a definir … Provas : a definir …

: a definir … Situação : em andamento

: em andamento EDITAL 2021: em andamento