Gi Group Brasil tem empregos pelo país; veja localidades

A Gi Group Brasil está anunciando oportunidades de emprego para diversas regiões do país. Quem estiver desempregado e em busca de recolocação no mercado de trabalho, pode se candidatar a uma das vagas disponíveis. A empresa é referência em consultoria em Recursos Humanos e está intermediando o processo seletivo de várias companhias de sucesso! Veja como se candidatar a uma das vagas, a seguir!

Gi Group Brasil abre vagas de emprego pelo país

As empresas recrutadoras estão disponibilizando, além de salário compatível com o mercado, os benefícios de auxílios diversos, assistência odontológica e programa de remuneração variável. Saiba quais são os cargos anunciados pela Gi Group Brasil, neste momento!

Programador TI;

Auxiliar de Logística;

Motorista CNH D;

Engenheiro do Trabalho;

Sdr Sales Development Representative (B2B);

Consultor de Vendas;

Assistente de Vendas;

Agente de Atendimento de Manutenção.

Como se candidatar

As oportunidades da Gi Group Brasil estão disponíveis para profissionais proativos, comunicativos e que desempenhem com sucesso todas as atividades designadas. Para se candidatar, o interessado pode acessar a página de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo atualizado no ícone “Candidate-se”.

