Giovanna Ewbank lembra época de ‘Malhação’ ‘Feliz de ter feito parte’

Giovanna Ewbank usou o Giovanna Ewbank usou o instagram nesta quarta-feira (29) para relembrar a época que atuou em ‘Malhação’. Vale lembrar que a emissora anunciou que a nova temporada do programa foi cancelada, após 27 anos no ar.

“Como mudamos… Só nós sabemos quanta coisa maravilhosa vivemos juntos durante as gravações de Malhação, lá em 2007. Mas a melhor parte é saber que esse trabalho me trouxe tantos amigos incríveis, com quem eu tenho a sorte de conviver até hoje. E quando a gente se junta sempre tem festa! Que saudade de conviver todos os dias com vocês”, começou a esposa de Bruna Gagliasso.

Gio também agradeceu pela oportunidade de ter participado do programa. “Tenho certeza de que Malhação tem um espaço especial no coração de muita gente. Vocês se lembram do ‘Marcinha, cowgirl de nascença’? Esse foi meu primeiro papel na TV! Obrigada, Família Malhação, sou muito feliz de ter feito parte disso!”, concluiu.