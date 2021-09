Global Empregos tem NOVOS empregos para todo o país

Global Empregos abre NOVOS empregos disponíveis para profissionais de diferentes especializações em todo o país. São mais de 20 oportunidades com vários benefícios ofertados. Confira, a seguir, como se candidatar!

Global Empregos anuncia vagas de emprego

A Global Empregos está com mais de 20 vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diferentes áreas de atuações pelo país. Dentre as oportunidades, estão as seguintes funções e suas localidades:

Relacionamento com Empresas – Assistente Técnico – São Paulo;

Técnico Eletrônico – Uberlândia;

Especialista de Assuntos Regulatórios – Cotia;

Analista de Comunicação Interna – Catalão;

Líder de Produção – Sorocaba;

Executivo de Contas – Rio de Janeiro;

Analista Financeiro – Aparecida de Goiânia;

Tecnologista Sênior – Cotia;

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo;

Meio Oficial Fresador – Santana de Parnaíba;

Assistente Técnico (Implementação de Programas Sociais) – São Paulo;

Estagiário em Engenharia – São Paulo;

Supervisor de Produção – São Paulo;

Analista de Produto Pleno – São Paulo;

Coordenador de Operações (Produtividade, Logística e S&OP) – Sorocaba;

Gerente de Loja – Distrito Federal;

Estágio em Engenharia – Cachoeirinha;

Médico do Trabalho – Itaquaquecetuba;

Estágio em Administração – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas abertas, os interessados precisam acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a oportunidade desejada e, clicar em “Candidate-se“.

Ainda, além da remuneração de acordo com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza aos novos contratados, benefícios como vale transporte, restaurante interno, participação de lucro, auxílio farmácia, convênio odontológico e convênio médico.

