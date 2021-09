Globo tem NOVAS vagas de emprego neste início de semana

A Globo está divulgando novas oportunidades de emprego pelo país! Com vagas nos estabelecimentos televisivos de São Paulo e Rio de Janeiro, os interessados podem seguir as orientações disponíveis para participar do Processo Seletivo da empresa! Saiba como se candidatar e demais informações!

Globo abre vagas de emprego pelo país

São várias oportunidades que geram benefícios diversos como previdência privada, auxílio creche, desconto em produtos, horário flexível, participação nos lucros ou resultados, plano médico, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte e muitos outros. Veja quais são os cargos anunciados neste início de semana pela Globo!

Especialista de Marketing (Performance)| Produtos e Serviços Digitais;

Analista de Planejamento Financeiro II (Rp 2102400);

Analista de Planejamento e Controle III;

Analista de Gestão de Negócios Júnior;

Analista de Dados Financeiros Pleno | NBCUniversal;

Especialista de Dados Líder | Produtos e Serviços Digitais;

Analista Comercial Digital Sênior | Som Livre;

Pessoa Coordenadora de Soluções de Vendas Digitais;

Pessoa Advogado Jr;

Analista de Planejamento Financeiro I (Temporário);

Pessoa Analista de Governança e Controle II (Dados);

Pessoa Analista de Serviços I;

Analista de Inteligência e Performance III;

Analista de Inteligência e Performance II;

Pessoa Coordenador de Segurança Eletrônica;

Business Partner;

Especialista de Marketing (Dados) | Produtos e Serviços Digitais;

Analista de Planejamento e Contratos Júnior;

Pessoa Coordenadora Inteligência Globoplay | Produtos e Serviços Digitais;

Pessoa Advogada Jr ( Rp 2102855).

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Globo, os interessados podem acessar a página de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. A empresa contrata perfis talentosos, comprometidos com todas as atividades e que busquem o sucesso sempre!

