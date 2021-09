Globoplay prepara seis novas séries brasileiras exclusivas

Tão importante quanto trazer as melhores séries e filmes para o seu catálogo, um serviço de streaming também precisa produzir conteúdo próprio. E a Globoplay está aproveitando o gradual retorno das gravações — que ficou parado na maior parte nesse momento de pandemia — para trazer novas produções para o seu portfólio. As novas séries produzidas pela Globo, segundo o site Pipoca Moderna, são: As Aventuras de José e Durval, Dragon, Guerreiros do Sol, Musa Música, Rota 66 e Rensga Hits!.

Entre as séries, grande destaque para As Aventura de José e Durval e Rota 66. A primeira será uma série biográfica dos cantores Chitãozinho e Xororó, que serão interpretados pelos atores (irmãos na vida real, assim como a dupla sertaneja) Felipe e Rodrigo Simas. Entre os principais papéis de Felipe temos a novela Totalmente Demais, onde fez um dos protagonistas, e a interpretação de Garrincha no filme Pelé. Já Rodrigo Simas protagonizou a novela Além do Horizonte.

Outra produção que deve ser bem aguardada é Rota 66. A série é inspirada no livro de mesmo nome do jornalista Caco Barcellos, que ganhou o Prêmio Jabuti de 1993. No livro é contado a história da ROTA, a polícia de choque da Polícia Militar de São Paulo. Humberto Carrão, que recentemente teve um papel de destaque na novela Amor de Mãe, fará o papel principal da série, um jornalista.

Dragon terá uma trama curiosa: uma família rica que perdeu toda a fortuna e agora depende do filho, jogador de e-sports, para se sustentar. Rensga Hits! contará uma história ambienta no universo sertanejo. Entre os atores dessa série estão Alice Wegmann (Órfãos da Terra), a humorista Fabiana Karla, a veterana Deborah Secco e Lorena Comparato (atuando em Impuros Star+). Guerreiros do Sol contará a história de Lampião e Maria Bonita. Em Musa Música, uma jovem terá a ajuda da musa grega Euterpe para transformar o seu bairro através da arte.

Confira abaixo os planos de assinatura do Globoplay e seus valores, sabendo que até 2023 não haverá reajuste nos preços:

Para plano mensal:

Globoplay R$22,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo R$49,90/mês

Globoplay + Disney+ R$43,90/mês

Globoplay + Telecine R$49,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo + Disney+ R$69,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo + Telecine R$74,90/mês

Globoplay + Premiere R$84,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo + Premiere R$99,90/mês



Para plano anual:

Globoplay 12x de R$19,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo 12x de R$42,90/mês

Globoplay + Disney+ 12x de R$37,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo + Disney+ 12x de R$59,90/mês

Globoplay + Premiere 12x de R$78,90/mês

Globoplay + Canais ao vivo + Premiere 12x de R$94,90/mês

Fonte: Pipoca Moderna