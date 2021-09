Gloria Groove é mais uma atração confirmada no Rock in Rio 2022

Gloria Grove é mais uma atração confirmada no Rock in Rio 2022! O festival, que já iniciou a contagem regressiva, anunciou a entrada da artista na line-up do Palco Sunset. A apresentação acontecerá no dia inspirado pelo Divino Feminino, dia 8 de setembro. Além de Gloria, o público verá Joss Stone, Corinne Bailey Era e Duda Beat.

O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock – Rio de Janeiro. As vendas do Rock in Rio Card se iniciam no dia 21 de setembro, a partir das 19h, no site da ingresso.com.