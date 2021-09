Goianésia-GO 1 x 1 Brasiliense-DF- Jacaré garante vaga e espera a Ferroviária na próxima fase – Futebol Interior

Brasília, DF, 04 (AFI) – Pela última rodada da primeira fase da série D do brasileiro, pelo Grupo 5, o Goianésia-GO recebeu o Brasiliense no estádio Valdeir de Oliveira, em Goianésia, no interior goiano e a partida terminou empatada em 1 a 1.

Com o resultado o Brasiliense ficou na quarta posição do grupo 5 da série D e enfrentará a Ferroviária/SP na próxima fase da série D. O Goianésia termina na quinta colocação, com 21 pontos e diz adeus à Série D.

O JOGO



No primeiro minuto de jogo uma falta para o Goianésia. Renato cobrou e Allef tentou de bicicleta e a bola foi para a linha de fundo. Aos 4 minutos Rafael Soares chutou de longe e fez 1 a 0 Goianésia.

O Brasiliense chegou pela esquerda aos 13 minutos e Tobinha finalizou para fora. O Goianésia respondeu aos 14 minutos com chute de Thiago Rubim e a bola foi para fora. Em seguida, bola levantada na área do Brasiliense e Renato finalizou para grande defesa de Edmar Sucuri para escanteio. O time goiano fez uma blitz na defesa do Brasiliense. Aos 16 minutos Ferrugem saiu lesionado no Brasiliense. Entrou o Sandy em seu lugar. Aos 29 minutos uma falta para o Brasiliense. Bola levantada na área do Goianésia e a zaga goiana mandou para escanteio.

Aos 38 minutos Zé Love botou a bola na rede do Goianésia, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 41 minutos Peu cobrou falta para o Brasiliense e a bola sobrou para Aldo que finalizou para fora. Aos 45 minutos fez fila na defesa do Goianésia e chutou para fora. Aos 47 minutos uma blitz do Brasiliense em busca do gol do empate e a zaga do Goianésia conseguiu salvar.

ETAPA FINAL

No segundo tempo logo aos 4 minutos, na falha do goleiro Luan, do Goianésia e Tobinha finalizou para fora. O Brasiliense mandava no jogo e aos 7 minutos Luquinhas deu o passe para Tobinha, que de perna direita mandou para o fundo do gol do Goianésia. Era o gol de empate do Brasiliense. Aos 13 minutos Peu cobrou falta e o goleiro Luan mandou para escanteio. Aos 14 minutos Peu cobrou escanteio para o Brasiliense e a zaga salvou.

Aos 24 minutos uma falta para o Brasiliense. Zé Love cobrou e o goleiro Luan mandou para escanteio. Aos 28 minutos escanteio para o Goianésia e a zaga do Brasiliense salvou. No contra-ataque do Brasiliense, Zé Love tentou lançar Luquinhas e a zaga do Goianésia salvou. Aos 43 minutos Luquinhas lançou Zé Love que finalizou para fora. Aos 44 minutos chance de ouro do Goianésia. João Celeri chutou e Edmar Sucuri fez grande defesa. Aos 47 minutos João Celeri avançou pela esquerda e foi derrubado a um passo da área do Brasiliense. Na cobrança de falta a zaga do Brasiliense salvou. O jogo foi movimentado até o final e terminou empatado em 1 a 1.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Brasiliense enfrentará o Ferroviária/SP na próxima fase da série D do brasileiro. Enquanto o Goianésia está fora da Série D.