Goiás 1 x 1 Cruzeiro – Raposa sai na frente, mas sofre ‘gol relâmpago’ e só empata – Futebol Interior

Goiânia, GO, 07 (AFI) – O Cruzeiro visitou o Goiás na noite desta terça-feira e empatou por 1 a 1, no Serrinha, em Goiânia (GO), pelo encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os mineiros abriram o placar com Thiago, mas levaram o empate dois minutos depois com gol de Elvis.

Foi o sétimo jogo sem derrota do Cruzeiro, que coincide com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. O time assumiu a 14ª posição, com 26 pontos ganhos, abrindo três pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o Goiás perdeu a vice-liderança do campeonato para o CRB, caindo agora para o terceiro lugar, com 39 pontos. Tem um ponto a menos que o time alagoano.

CONFIRA OS GOLS DO EMPATE ENTRE GOIÁS E CRUZEIRO!

PRIMEIRO TEMPO MUITO FRACO

Goiás e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo bem fraco tecnicamente e sem muitas oportunidades de gol. A dupla preferiu apostar na forte marcação antes de pressionar pelo primeiro gol, tornando o confronto truncado e com muitos passes errados.

O Cruzeiro perdeu Bruno José logo aos 19 minutos, por dores na perna direita. Com isso, viu o setor ofensivo ficar fragilizado para passar pela marcação do Goiás. Tanto é que o time mineiro finalizou quatro vezes, mas nenhuma em direção ao gol.

A melhor oportunidade de gol foi do Goiás e aconteceu apenas aos 35 minutos. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para Alef Manga, que chutou forte, rente ao travessão do goleiro Fábio.

Confronto foi bastante truncado e com muitos passes errados (Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás Esporte Clube)

GOLS E EMPATE

No segundo tempo, o confronto seguiu muito truncado e com os dois times tendo dificuldades de entrar na área adversária, porém, os dois times resolveram chutar mais ao gol.

Aos 17 minutos, Wellington Nem lançou Thiago e o atacante finalizou na saída do goleiro Tadeu para abrir o placar para o Cruzeiro. Mas os mineiros não conseguiram comemorar por muito tempo, pois aos 19 minutos, Elvis recebeu na entrada da área e finalizou no canto esquerdo, sem chances de defesa para Fábio.

Os dois gols tornaram o confronto um pouco mais movimentado, mas ainda sem criação e muitos erros de passe. Na reta final, o Cruzeiro quase encontrou o segundo gol. Aos 46, Claudinho recebeu na área, finalizou em cima do adversário e na sobra Thiago, sem marcação, mandou para fora, desperdiçando a chance de desempatar.

PRÓXIMOS JOGOS

O Goiás volta a campo no sábado para enfrentar o CRB, às 21 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Cruzeiro, no mesmo dia, mas às 11 horas, receberá a Ponte Preta, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).