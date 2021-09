Goiás 2 x 1 Brasil-RS – Alviverde segue na vice-liderança da Série B – Futebol Interior

Goiás, GO, 18 (AFI) O Goiás se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer, por 2 a 1, o Brasil-RS, neste sábado à noite, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO) pela 24.ª rodada. Com 45 pontos, o time goiano segue três atrás do líder Coritiba, com 48, um na frente do Botafogo (44) e quatro de distância do CRB, quarto colocado com 41 pontos. O time gaúcho fechou a rodada na lanterna com apenas 16 pontos. O jogo teve um público teste.

COMEÇOU MELHOR

O alviverde goiano começou elétrico e balançou as redes aos cinco minutos, num lance invalidado pelo VAR. Após escanteio, o rebote ficou com Alef Manga que ajeitou no peito e bateu cruzado para o gol. Mas houve o impedimento de Caio Vinícius, que estava na frente do goleiro.

O time da casa se manteve melhor, mas encontrou dificuldades com a marcação adversária. Mas ficou na frente aos 42 minutos, quando Alef Manga cobrou no canto um pênalti cometido por Oliveira em cima de Caio Vinícius, com um empurrão por trás.

NO CONTRA-ATAQUE

No segundo tempo, o Brasil-RS saiu em busca do empate, mas o Goiás, de forma inteligente, explorou bem os contra-ataques. Ampliou o placar aos 19 minutos, quando Elvis lançou Alef Manga em velocidade pelo lado esquerdo. Ele invadiu a área e cruzou para o outro lado para o complemento de Caio Vinícius, já na pequena área. O auxiliar anotou impedimento, mas o VAR validou o gol.

Até pelo esforço, o Brasil-RS diminuiu nos acréscimos quando Iago Mendonça deu um soco em Arthur, dentro da grande área, cometendo pênalti. Após a expulsão do zagueiro goiano, Erison bateu forte no meio do gol e fez 2 a 1 aos 54 minutos.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 25.ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima terça-feira às 19 horas. O Goiás vai até Florianópolis (SC) para enfrentar o Avaí, enquanto o Brasil-RS vai receber o CRB, em Pelotas (RS).