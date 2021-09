Goiás-GO 1 x 2 Vila Nova-GO – No derby do Cerrado, Vila Nova foi mais eficiente e despachou o Goiás – Futebol Interior

Goiânia, GO, 24 (AFI) – A diferença de pontos entre Goias e Vila Nova antes do clássico goiano era de 18 pontos, com o primeiro brigando pelo acesso na vice-liderança, enquanto o Vila Nova lutando contra o rebaixamento estava sem vencer há dois jogos. Dentro de campo, a diferença de pontos na tabela não fez a diferença e o Vila Nova, mais ligado e organizado no jogo, saiu com a vitória – 2 a 1 no rival, em partida disputada na Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B.

A vitória dá um respiro ao Vila na luta contra o rebaixamento – o time agora é o 13ª, com 30 pontos, cinco a mais do que o Vitória, que ainda joga na rodada contra o Londrina.

O Goiás sofre sua segunda derrota seguida e com 45 pontos vê sua vice-liderança ameaçada, já que pode ser ultrapassado por Botafogo e CRB e ainda ver o Guarani encostar na tabela.

O JOGO

O clássico em Goiânia começou com muita lentidão, com as duas equipes trocando muito passe e chegando pouco ao gol adversário. O primeiro lance de perigo na partida foi do Vila Nova aos 19 minutos, quando após escanteio pela direita, Renato Silveira cabeceou sozinho por cima do gol de Tadeu.

O Vila Nova jogando pelas pontas era mais perigoso no clássico e abriu o marcador aos 29 minutos. O Goiás saiu jogando errado com Caio Vinícius, Deivid aproveitou, lançou Alesson que bateu cruzado forte no canto de Tadeu.

O Vila não baixou guarda após o gol e no contra-ataque, aos 33, quase ampliou em chute de Artur que Tadeu espalmou para escanteio. Cinco minutos depois, o goleiro teve que trabalhar novamente em chute de Clayton, que aproveitou nova falha de Caio Vinícius.

A primeira finalização do Goiás saiu somente aos 39 minutos, um chute de fora da área de Alef Manga sem perigo para Georgemy. NO final, o Goiás reclamou pênalti de Willian Fomiga em Apodi, mas o árbitro nada deu.

ETAPA FINAL

O Goiás voltou com Wellinton e Dadá Belmonte nos lugares de, respectivamente de Caio Vinícius e Alef Manga. Em seu primeiro lance no jogo, Dadá Belmonte chuta com perigo ao gol de Georgemy.

O Goiás com outra postura para etapa final e pressionou o Vila desde o início. Aos 20, desperdiçou grande chance. Após cobrança de escanteio, Georgemy sai errado, e a bola sobra para o zagueiro Reynaldo, que chutou sem goleiro para fora.

Quatro minutos depois, Apodi teve a chance do empate, mas bateu mal na saída do goleiro. Aos 28, o Goiás empatou com Welliton. Ele recebeu passe de Dadá Belmonte e bateu forte se chance para Georgemy. A alegria do Goiás durou apenas um minuto. Aos 29, Willian Formiga cruzou da esquerda na cabeça de Pedro Junior para marcar o segundo do Vila.

O Goiás tentou o empate até o final, mas desorganizado em campo, não conseguiu o objetivo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Goiás volta a jogar já na segunda-feira (27) diante do Vasco em São Januário. O Vila Nova, na terça-feira (28), recebe o Operário em Goiânia. Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada da Série B.