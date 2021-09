Goiás vence confronto direto e é vice-líder; Botafogo se consolida no G4 e Cruzeiro mantém reação – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Quatro partidas encerraram a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B neste sábado. No confronto direto dentro do G4, o Goiás levou a melhor e venceu o CRB por 1 a 0. O maior placar foi conquistado pelo Botafogo, que goleou o Londrina por 4 a 0 e se consolidou na zona de acesso. O Cruzeiro também manteve sua recuperação ao superar a Ponte Preta, que ficou colada na zona de rebaixamento.

GOIÁS VENCE CONFRONTO DIRETO

O jogo mais esperado do dia era CRB x Goiás, que valia a vice-liderança. O Goiás levou a melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Élvis. O Esmeraldino assumiu a segunda posição com 42 pontos, três a menos do que o Coritiba. O CRB caiu para quarto com 40 pontos, atrás do Botafogo.

BOTAFOGO GOLEIA!

O Botafogo manteve a excelente fase ao superar o Londrina por 4 a 0 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Agora já são seis jogos invictos, quatro vitórias consecutivas e posição consolidada no G4.

O resultado faz com que o Botafogo chegue a 41 pontos, na terceira colocação. O Londrina está há quatro jogos sem vencer e segue com 21 pontos, dentro da zona do rebaixamento, em 18º lugar.

PONTE SEGUE PERTO DO Z4

A Ponte Preta perdeu mais uma fora de casa. Dessa vez, a derrota foi para o Cruzeiro, por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Dona da pior campanha como visitante no campeonato, a Ponte Preta segue na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 25 pontos.

Já o Cruzeiro chegou ao décimo jogo de invencibilidade e respirou contra a degola, subindo para a 13ª colocação, com 29 pontos.

PLACAR ZERADO

Sampaio Corrêa e Operário-PR se enfrentaram no Estádio Castelão, em São Luis-MA, e não conseguiram sair do empate sem gols. O time maranhense chegou a perder um pênalti com Nadson já no segundo tempo e com o resultado, as duas equipes se complicaram na briga pelo G4.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa está com 35 pontos em sétimo lugar. São cinco pontos de diferença para o CRB, quarto colocado. Já o time paranaense segue estacionado na nona colocação, agora com 33 pontos.