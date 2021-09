Goiás x Vila Nova – Com objetivos opostos, Esmeraldino e Tigre fazem clássico goiano na Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 23 (AFI) – A sexta-feira (24) será dia de clássico em Goiânia, afinal Goiás e Vila Nova se enfrentam na Serrinha, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em situações opostas dentro da tabela, o Esmeraldino busca a reabilitação para seguir tranquilo no G4, enquanto Tigre tenta somar pontos para sair da parte debaixo da tabela.

Com 45 pontos ganhos, o Goiás aparece na segunda colocação, atrás apenas do Coritiba, que é líder com 49. Mas, vem de uma derrota em um duelo direto contra o Avaí na rodada passada e agora busca a reabilitação. Do outro lado, o Vila Nova vem de dois jogos sem vitórias e aparece na 16ª colocação com 27, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro time no Z4, tem 25.

GOIÁS

Para o duelo, o técnico Marcelo Cabo terá dois retornos e uma baixa por suspensão. Isso porque, o atacante Nicolas recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e está suspenso. Por outro lado, os zagueiro Reynaldo e Iago Mendonça estão de volta, mas apenas o primeiro deve começar jogando. Ele falou da importância de um bom resultado em um clássico como esse.

“Sabemos da importância desse clássico. Sentimos a derrota no último jogo. Temos quatro derrotas no campeonato, e o próximo jogo é muito importante. Clássico para a cidade inteira. A importância é grande para ganhar esse jogo e para termos continuidade no campeonato”, disse o defensor.

VILA NOVA

Do outro lado, o Vila Nova também terá problemas por suspensão, mas o técnico Higo Magalhães já definiu as mudanças que irá fazer no time titular. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Bruno Collaço, que levou o terceiro amarelo, Willian Formiga deve começar jogando.

Por outro lado, o volante Dudu, que ficou de fora da partida contra o Confiança, também por suspensão, está de volta. Titular no jogo passado, o experiente meia Tiago Real fez uma análise do que o Tigre terá pela frente.

“O Goiás está num momento melhor, principalmente na tabela. Mas se trata de um clássico. Um clássico reconhecido nacionalmente, então sabemos que o momento das equipes não importa muito. Jogos da Série B já são decididos no detalhe, uma partida dessa, mais ainda. Temos que estar muito ligados nos pequenos detalhes: bola parada, contra-ataque, dobra pelas laterais. Situações específicas que não podemos errar, pois pode ser fatal”.