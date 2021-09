Goleada para o Coritiba preocupa treinador do Brusque – Futebol Interior

Brusque, SC, 08 (AFI) – A goleada sofrida pelo Brusque para o Coritiba, por 4 a 0, no Couto Pereira, na última terça-feira, deixou o técnico Jerson Testoni bastante preocupado com o futuro do time no Campeonato Brasileiro da Série B.

Isso porque o Quadricolor não fez praticamente nada durante o jogo e poderia ter perdido por um resultado ainda mais elástico, já que o Coritiba viu Léo Gamalho desperdiçar pênalti e ter um gol anulado.

“Como comandante, a responsabilidade pela derrota é toda minha. Foi uma noite para esquecer. Nenhum setor funcionou. Ofensivo, construção, iniciação, defensivo… Fomos dominados pelo Coritiba. É uma derrota preocupante para a nossa sequência”, afirmou Testoni.

A fase do Brusque no campeonato é bastante delicada. Sem ganhar há nove partidas, o time está em queda livre na tabela de classificação e a cada rodada se aproxima da zona de rebaixamento.

Na 13ª colocação, com 27 pontos, o Quadricolor pode perder uma posição até o encerramento da 23ª rodada e ver a diferença para a zona de rebaixamento ficar em apenas um ponto.