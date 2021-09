Goleiro do América-RN esbanja confiança em classificação – Futebol Interior

Natal, RN, 15 (AFI) – O América-RN tem uma tarefa dura para se classificar às oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O time não aproveitou a primeira partida, como mandante, e deixou a Arena das Dunas apenas com um empate em 1 a 1 contra o Itabaiana-SE.

Um dos motivos para o resultado não ser ainda pior foi a atuação do goleiro Samuel Pires. Ele fez algumas defesas cruciais no duelo e garantiu uma possibilidade bastante viável para a classificação. A decisão é neste domingo, às 16 horas, no Barretão.

‘ESCREVER UMA NOVA HISTÓRIA’

O América, que está na quarta divisão desde 2017, não vê a hora de iniciar a recuperação no cenário nacional. Para isso, é fundamental uma resposta dentro de campo e Samuel Dias já deixou a igualdade no passado.

“Sabemos onde erramos e onde precisaremos melhorar para o segundo jogo. Claro que ninguém ficou satisfeito com o empate em casa, o ideal seria a vitória. Agora já passou, vamos para mais um capítulo com o pensamento de escrever uma nova história.”

‘HUMILDADE E TOTAL RESPEITO, MAS…’

O adversário é forte dentro de casa com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Campanha que poderia ser mais um fator “pesado” para o triunfo do América. O goleiro respeita, porém, confia bastante no grupo.

“O Itabaiana é um grande time e mostrou isso na nossa casa, mas também temos uma grande equipe e, com humildade e total respeito ao nosso adversário, vamos buscar da classificação. A torcida pode ter certeza de que não faltará vontade de nenhum de nós.”

