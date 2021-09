Goleiro do Corinthians assina pré-contrato com time do Brasileirão – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 07 (AFI) – Emprestado pelo Corinthians ao Cuiabá até o fim do Campeonato Brasileiro, o goleiro Walter já definiu qual será seu destino nos próximos dois anos. Vai continuar sendo o Dourado.

De acordo com informações do Globoesporte.com, Walter assinou um pré-contrato com o Cuiabá por mais duas temporadas. Seu vínculo com o Timão se encerra no dia 31 de dezembro de 2021.

Walter, de 33 anos, foi emprestado pelo Corinthians ao Dourado em março e não demorou para ser titular. O time, inclusive, é uma das melhores defesas do Brasileirão, com 19 gols sofridos em 19 partidas.

Com o goleiro em campo, o Cuiabá vem se preparando para o jogo do próximo sábado, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.

Na décima colocação, o Cuiabá tem 24 pontos e estaria classificado para a Copa Sul-Americana de 2021. Seu objetivo principal, porém, é escapar do rebaixamento para a Série B.