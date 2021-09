Goleiro estreia na temporada pelo Tombense-MG em decisão – Futebol Interior

Tombos, MG, 23 (AFI) – Em partida válida pela última rodada da Primeira Fase do Campeonato Brasileiro Série C, o Tombense-MG visita o Volta Redonda-RJ, no próximo sábado (25), em busca da sua classificação para o quadrangular de acesso para a Série B.

SAVARINO SEGUE EM RECUPERAÇÃO

‘ANSIEDADE BOA’

Além da busca pela vaga, essa partida será especial para o goleiro Murillo. Reserva imediato de Felipe Garcia, o jovem arqueiro fará o seu primeiro jogo na temporada. Murillo não esconde a ansiedade e afirma estar preparado para a partida.

“Venho aguardando essa oportunidade desde o início da temporada, e agora ela chegou. Existe um pouco de ansiedade, mas é aquela ansiedade boa. Venho treinando muito forte e me sinto totalmente preparado para defender a meta da equipe e ajudar na busca pelos três pontos.”

‘CALMA E INTELIGÊNCIA’

O Tombense ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 27 pontos. Para garantir a classificação sem olhar para os demais resultados, a equipe de Tombos precisa no mínimo de um empate. Caso seja derrotado, o Tombense precisa torcer para que Manaus-AM ou Botafogo-PB ou Ferroviário-CE seja derrotada.

Caso a equipe cearense empate, o Tombense também se classifica. Em caso de vitória do Ferroviário e derrota do time mineiro, a decisão será no saldo de gols. Murillo destacou a importância do jogo e disse que a equipe tem que saber jogar a partida com inteligência.

“Vai ser uma partida muito difícil, o Volta Redonda tem chances de classificação e vai nos impor uma dificuldade muito grande na partida. Esse será o jogo da temporada para a nossa equipe, pois pode nos colocar no quadrangular decisivo. Vamos ter que saber se portar muito bem na partida e jogar com muita calma e inteligência.”