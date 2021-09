Goleiro pede dispensa do Penarol-AM e não segue no mata-mata – Futebol Interior

Manaus, AM, 15 (AFI) – O Penarol anunciou que o goleiro Matheus Melo de 26 anos, não faz mais parte do elenco para a disputa da Série D. O jogador perdeu espaço após o retorno de Bruno Colaço e optou por pedir a rescisão de seu contrato com o clube.

Matheus chegou ao Penarol, após vice-campeonato Amazonense em 2021 com o São Raimundo, sendo eleito o melhor goleiro da competição. Mas com a camisa do Leão Azul, esteve em campo em apenas cinco oportunidades, ficando na reserva em maioria dos jogos da competição nacional.

NÃO DEIXARÁ SAUDADES

O goleiro entrou em campo pela última vez pela 7° rodada da Série D na derrota do Penarol perante ao São Raimundo-RR por 2 a 1, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR.

A melhor partida de Matheus pelo clube foi quando entrou no decorrer da partida, após Bruno ser expulso. Na partida, Matheus ainda defendeu um pênalti mas não evitou a derrota por 3 a 2 para o Fast Club.

CAMPANHA NA SÉRIE D

Na primeira partida da segunda fase, o Leão Azul recebeu o 4 de Julho-PI e conseguiu uma vitória importantíssima por 1 a 0 e decidirá a vaga jogando fora de casa. O jogo será neste sábado às 16h em Piripiri.