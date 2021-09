Goleiro titular passa por artroscopia e desfalca Londrina nas próximas rodadas – Futebol Interior

Londrina, PR, 09 (AFI) – Focado em voltar a vencer após três rodadas de jejum para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina tem um desfalque importante para as próximas rodadas. Isso porque, o goleiro titular César passou por uma artroscopia no joelho neste meio de semana.

O procedimento cirúrgico foi realizado nesta quinta-feira (09) e o período de recuperação gira em torno de um mês, segundo o Departamento Médico. Ou seja, o arqueiro deve ficar fora por seis ou sete rodadas. Com isso, Dalton e Alan irão disputar a titularidade na meta do LEC.

Além dele, em relação aos jogadores relacionados para a partida contra o Coritiba, são mais cinco ausências na próxima rodada contra o Botafogo. São eles: o lateral-esquerdo Luiz Henrique, o zagueiro Marcondes Jr, o volante Bidía e o atacante Alan Pinheiro.

O Londrina é o atual 18º colocado, com 21 pontos ganhos. O time voltará a campo no sábado (11) para enfrentar o Botafogo, às 16h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro.