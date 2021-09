Golpe no Mercado Livre; veja como se proteger

Com a internet se desfazer de um item que não precisa mais se tornou muito fácil: basta alguns minutos e o anúncio está feito. Essa agilidade em vender algo também esconde alguns problemas, como a possibilidade de cair em um golpe. Entre eles está um golpe muito famoso no Mercado Livre, porém, que muitas pessoas ainda caem por toda arquitetura montada pelos criminosos.

Da mesma forma que a internet e as funcionalidades oferecidas têm avançado, os criminosos têm modificado os golpes e os tornando cada vez mais difíceis de serem identificados.

Por isso, a leitura deste artigo que nós preparamos é tão fundamental; entenda como os estelionatários têm agido no golpe no Mercado Live e veja como não sair no prejuízo.

Como o golpe no Mercado Livre funciona?

O golpe no Mercado Livre funciona da seguinte maneira, quando você anuncia um item, o criminoso entra em contato com você, até aí nenhuma novidade. O problema está quando a compra é realizada.

O criminoso simula a compra do seu item, porém o pagamento de fato não foi feito. E como isso é possível? O golpista envia um falso e-mail para você como se fosse o Mercado Livre e é neste momento que o golpe pode acontecer.

O e-mail avisa do pagamento e consta o endereço para enviar o produto, mas acontecesse que apesar de parecido, o e-mail não é do Mercado Livre.

O estelionatário falsificou o e-mail e na realidade o pagamento nunca foi feito. Quando você envia o produto, você perde a venda. Uma vez enviado o item, dificilmente você conseguirá não ter o prejuízo e sentir no bolso.

Veja abaixo o que fazer nestes casos e como se prevenir.

Como não cair no golpe?

Em primeiro lugar, é importante acompanhar a venda pela plataforma do Mercado Livre diretamente e não só pelo e-mail.

A segundo fato é que o e-mail pode até ter o logo do Mercado Livre e ser falso. Mas como saber se o e-mail é falso? Você deve olhar o endereço que deve conter “@mercadolivre.com.br.” Desconfie se houver números ou letras diferentes no endereço do e-mail.

Não faça intermediações de vendas fora da plataforma se não quiser correr riscos e preste atenção também na reputação do comprador.

Caiu no golpe? A recomendação é que você faça um boletim de ocorrência, mas nada garante que de fato você não ficará no prejuízo.

Evite prejuízos e fique atento a todas as dicas acima!

