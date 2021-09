Google completa a instalação de mais um cabo submarino

Após um anos e dois meses de construção, a Google finalmente terminou a instalação do cabo submarino Grace Hopper. O cabo, que tem quase 7 mil quilômetros de extensão, liga os Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. O plano da empresa é que ele esteja totalmente funcional em 2022.

A construção do cabo de internet Grace Hopper iniciou em julho de 2020. Ele é o mais novo cabo ligando os Estados Unidos e Inglaterra, que estavam desde 2003 sem receber uma nova conexão. Agora, com a nova empreitada da Google, a transferência de dados entre Europa e América do Norte ganha mais capacidade em um dos pontos mais ocupados nestes quesito. As cidades integrantes dessa nova rede são: Nova York, Bude (Inglaterra) e Bilbao (Espanha). O cabo de nova geração tem capacidade de enviar 350 terabytes de por segundo.

A expansão da rede de cabos submarinos não apenas contribui para uma internet mais rápida como também auxiliará no uso da nuvem, que demanda muita velocidade para o acesso do grande volume de dados. Essa conexão também fornecerá acesso rápido e de baixa latência para os serviços da Google, como o buscador, Gmail, Google Cloud e YouTube.



Fonte: Divulgação/Google.

O cabo submarino Hopper se junta a mais 15 cabos já construídos ou em construção. Em junho a Google anunciou a construção do cabo Firmina, ligando Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Argentina. Dos cabos da Google, o Brasil também recebe Junior, entre Rio e Santos, e o Monet, ligando o país aos Estados Unidos.

Quem foi Grace Hopper?

Mantendo a tradição de homenagear pessoas importantes da história, a Google escolheu batizar esse novo cabo de internet de Grace Hopper (1906-1992), uma cientista da computação e membro da Marinha dos Estados Unidos, onde ocupou o posto de Rear Admiral, equivalente ao Contra-Almirante Marinha Brasileira (terceiro posto mais alto). Hopper foi uma das criadas da linguagem Cobol, utilizada até hoje para gerenciamento de dados. Além de também ser homenageada com o nome de um navio, a arquitetura da próxima geração de GPUs para computação de alto desempenho da Nvidia tem o codinome Hopper.

Fonte: Google