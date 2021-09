Google deve anunciar novos aparelhos em um evento no dia 5 de outubro

Sabemos que a Google está próxima de apresentar diversos novos aparelhos, como os novos smartphones da série Pixel 6, com o primeiro chipset Tensor feito pela empresa, agora uma publicação do CNET pode ter indicado o evento de revelação dessas novidades. Segundo a publicação, que foi deletada pouco tempo depois de ser postada, a Google fará um evento no dia 5 de outubro para exibir novos hardwares.

A notícia foi escrita pelo jornalista Mike Sorrentino no CNET e rapidamente foi tirada do ar, o que pode indicar uma publicação antes do que devia, mas o editor do XDA-Developers, Mishaal Rahman, conseguiu tirar um print do artigo antes dele ser removido. Ao que tudo indica a postagem pode ter quebrado um embargo da Google em relação a revelação do evento, mas agora sabemos que a empresa deve apresentar nele novos produtos Nest, Maps e Travel.

Infelizmente a publicação não faz menção sobre a revelação dos novos smartphones da série Pixel 6, mas sim nesses outros aparelhos que podem ser mostrados pela Google. Aparentemente a gigante das pesquisas resolveu separar os seus eventos de revelação, com uma possível data do próximo evento sendo revelada no dia 5 de outubro.

Diversos rumores vêm apontando que os novos aparelhos Pixel 6 e ??Pixel 6 Pro devem ser lançados no dia 19 de outubro, o que faria sentido se a empresa fosse revelar eles no dia 5, dando duas semanas para realizar a pré-venda. Com isso, a Google pode estar apenas fazendo um mistério sobre o anúncio dos seus próximos smartphones.

O que podemos prever é que a fabricante está planejando o lançamento de novos alto-falantes com suporte ao Google Assistente, além de alguns novos dispositivos inteligentes para casas. Além disso, se a publicação estiver certa, a empresa ainda irá mostrar suas novas atualizações do Google Maps e do serviço Google Travel / Flights.



Só teremos certeza de tudo que a Google tem para apresentar nesse possível evento do dia 5 de outubro, até lá novas informações devem concretizar se ela irá ou não apresentar seus novos smartphones.

Fonte: Mishaal Rahman, Android Police