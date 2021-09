Google Maps para Android Auto está sendo otimizado para mão inglesa

Ontem a Google anunciou uma série de novidades para o Google Assistente e Android Auto, junto disso a empresa também está resolvendo um problema antigo dos motoristas de lugares onde se dirige com a mão inglesa. Agora finalmente a desenvolvedora está trazendo uma interface desenvolvida para ser usada em ambos os lados, com ela se adaptando na hora que o motorista começar a dirigir.

Essa novidade está chegando para o Android Auto do Google Maps e irá dar a melhor orientação possível na região onde o motorista está, alterando todos os ícones da interface. As mudanças eram bastante aguardadas por quem dirigir em lugares onde a via é com a mão é a inglesa, onde os carros são construídos com o volante no lado direito, isso porque o aplicativo da Google era feito especialmente para os países que seguem o padrão mundial de direção, fazendo com que a interface seja otimizada para ser usada por motoristas que estão sentados no lado esquerdo do veículo.

Por causa disso, quem dirigia em regiões onde a mão é investida acabava sofrendo bastante para usar o aplicativo da Google, algo que finalmente foi corrigido pela empresa. Agora países como a Índia, Japão, Austrália, Reino Unido, Indonésia, Irlanda e alguns outros terão uma versão especial do programa, que irá automaticamente se adaptar ao sentido da via.



Créditos: Divulgação Google

“Os usuários em todo o mundo usando o Android Auto em seus veículos agora verão a interface do usuário se orientar de maneira ideal, em layout e idioma, dependendo se você dirige um veículo com volante à esquerda ou um veículo com volante à direita. Não se preocupe mais em ter que lutar para usar botões difíceis de alcançar ”

– Afirma a Google.

Não apenas os botões do Android Auto serão atualizados pela desenvolvedora, mas todos os elementos irão se adaptar junto, como ícones e avisos. Junto com essa novidade a empresa também afirma que corrigiu alguns problemas “relacionados aos idiomas da direita para a esquerda” no Maps, algo que já virá resolvido futuramente.

A Google anunciou essas mudanças com os novos recursos para o modo direção do Google Assistente e Android Auto, que estão recebendo novidades como pagamento automático do abastecimento e suporte para jogos em HTML 5. Ontem a empresa também revelou uma parceria com a Honda, com os futuros carros da montadora vindo de fábrica com o Android Automotive.

