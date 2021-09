Google TV poderá ter canais gratuitos de streaming em breve

A Google está trazendo mais e mais recursos para deixar a Google TV cada vez mais atraente, agora um novo rumor afirma que a empresa pode estar planejando adicionar canais de TV gratuitos para os usuários. Atualmente quem possui um dispositivos com o sistema operacional da empresa pode contar com diversos aplicativos de streaming, com a interface servindo como uma espécie de agregador de conteúdo, recomendando filmes e série pelo gosto do usuário, agora ela também deve fazer recomendações de canais gratuitos.

O portal Protocol afirma que a empresa está procurando tornar seus aparelhos mais atraentes para usuários que pararam de assinar planos de televisão a cabo, oferecendo soluções para que eles não sintam falta de nada com a Google TV. Essa informação foi passada para o site através de diversos informantes do setor, que afirmam que a gigante da tecnologia está negociando com empresas que são distribuidoras de canais FAST (streaming de televisão gratuito e com suporte de anúncios) para trazer ele para seu sistema para televisões.

A Google não respondeu a matéria sobre o seu interesse em trazer esse tipo de conteúdo para a Google TV, mas as informações contam que ela está trabalhando para lançar a novidade já no próximo outono do hemisfério norte, primavera no Brasil. Entretanto, a data de lançamento não é algo confirmada pelas fontes, com alguns afirmando que a empresa pode “adiar” um pouco seus planos para lançar a novidade junto com suas fabricantes de smart TVs parceiras em 2022.



Créditos: Divulgação Google

Os donos de aparelhos com Google TV devem gostar bastante da utilização dessa novidade, isso porque a desenvolvedora vai integrar esses canais no guia de TV ao vivo do Chromecast e nas televisões inteligentes. A adição de TVs gratuitas ao vivo é algo bastante útil para esse menu de TV, isso porque atualmente só é possível acessar por ele canais que o usuário assina via cabo e o serviço de assinatura de TV do Youtube.

A Google está interessada nessa novidade muito graças ao sucesso dos canais FAST em televisões como as da LG e Samsung, que possuem integração deles diretamente nos sistemas das suas smart TVs. Esses canais viraram verdadeiros sucessos entre os usuários desses aparelhos, fazendo com que diversas outras fabricantes e serviços de streaming, como a Roku, também ofertarem canais de TV gratuitos.

