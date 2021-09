Governo da Lituânia avisa: “joguem fora seus celulares chineses”

A Xiaomi está atualmente em uma guerra contra a Samsung para dominar o topo do mercado de smartphones, recentemente a chinesa conseguiu assumir o posto de principal vendedora na Europa. Mas agora o Governo da Lituânia pode acabar dando uma “ajudinha” para a gigante sul-coreana, avisando a sua população a não usarem os modelos da fabricante chinesa.

Na realidade as autoridades locais não recomendaram seus residentes apenas a não comprarem mais os aparelhos da Xiaomi, mas sim jogar os modelos fora. A recomendação do realizada pelo Vice-Ministro da Lituânia, Margiris Abukevicius, é para a sua população “comprar novos telefones chineses e se livrar dos já comprados o mais rápido possível.”

Essa recomendação, segundo o governo, se dá pelos aparelhos da gigante chinesa poderem simplesmente censurar o que os usuários estão vendo. O National Cyber Security Center afirma que os modelos da Xiaomi possuem esse sistema de censura de fábrica, mas que os modelos europeus vem com esse recurso desativado, mas que podem ser reativados a qualquer momento.



Créditos: Divulgação Xiaomi

Apesar deste aviso, as autoridades não baniram nem a Xiaomi e nenhuma outra fabricante de vender seus modelos em seu território, mas, como apontado pelo portal SamMobile, as tensões entre os dois países podem acabar fazendo com que isso acabe acontecendo. Entretanto, caso acabe acontecendo essa proibição, a gigante chinesa não deve ser muito impactada por isso, principalmente por ela não ser tão forte na Lituânia.

Ao todo a Xiaomi é responsável por apenas 8% do mercado lituano de smartphones, com a Samsung sendo a principal fabricante no país, com um total de 35%. Mas isso pode acabar sendo um problema para a fabricante chinesa se os outros países na região seguissem os passos da Lituânia.

…..

Fonte: SamMobile