Governo de Pernambuco libera até 2,5 mil pessoas nos estádios – Futebol Interior

Recife, PE, 23 (AFI) – Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o Governo do Estado de Pernambuco anunciou autorização para o retorno do público aos estádios. Ficou autorizado 20% da capacidade do estádio, até 2,5 mil pessoas, a partir de segunda-feira. A expectativa é de que em novembro, a capacidade suba para 5 mil pessoas.

COMO VAI SER

A princípio, 90% dos ingressos serão para pessoas vacinadas com as duas doses ou com dose única. O restante vai para pessoas com a primeira dose, mas que apresentem testes negativos para covid-19. Exame RT-PCR precisará ser feito até 48 horas antes. Já o teste de antígeno realizado 24 horas antes.

Na Série A, o Sport entra em campo em 6 de outubro, quando recebe o Juventude pela 24ª rodada. Mas precisa aguardar a decisão em reunião dos clubes da Série A, que assinaram um documento no qual só voltam a ter público quanto todos puderem ter.

Na Série B, o Naútico recebe o CRB em 28 de setembro pela 27ª rodada. O Santa Cruz, rebaixado à Série D, só poderá jogar na fase preliminar da Copa do Nordeste.

SITUAÇÃO EM PERNAMBUCO

Pernambuco já aplicou 9.579.265 doses de vacinas contra a Covid-19 até esta quinta-feira (23). Dessas, 6.286.416 foram primeiras doses e 3.112.838 segundas doses. Além disso, 172.991 pernambucanos tomaram o imunizante de dose única e outros 7.020 receberam a dose de reforço.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta quinta-feira (23), 394 novos casos de Covid-19. Ao todo, o Estado soma 617.304 confirmações. No total, o estado totaliza 19.659 mortes pela doença.