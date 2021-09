Grand Gateau das tiktokers: aprenda duas receitas da sobremesa badalada

O Grand Gateau, versão mais trabalhada do tradicional petit gateau, é ideal para os amantes de doces. Com o direito à sorvete, ganache e muita gostosura, a sobremesa garante muito sabor e já é vista como queridinha da culinário simplificada. Pensando nisso, as tiktokers especialistas em receitas, Dayanne Ferreira e Nathalia Tomaz, prepararam dois passo a passos de dar água na boca. Separe os ingredientes e confira: