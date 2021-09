Gratuito: Consultoria para regularização de MEI é oferecida por universidade

Microempreendedores Individuais (MEI) com atrasos referentes a 2016 e anos anteriores têm até 30 de setembro deste ano para regularizar sua situação junto à Receita Federal. Para auxiliá-los de maneira gratuita, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da UNIFACS Salvador oferecerá consultoria na modalidade remota.

Além disso, até o próximo dia 30 de novembro, o núcleo também segue oferecendo assistência contábil, fiscal e de negócios. Ao todo, 65 estudantes da capital baiana estão envolvidos nesta ação de auxílio à cidadania fiscal. Em qualquer um dos casos, basta entrar em contato através do email: naf.nupac.unifacs@hotmail.com.

De acordo com a professora Tatiane Feijó, coordenadora do NAF, o objetivo da iniciativa é “contribuir para a qualificação profissional e desenvolver habilidades – pensamento crítico, colaboração, criatividade, inovação, gerenciamento e trabalho em equipe – nos alunos das mais diversas áreas, além de prestar um serviço relevante para a sociedade”. Estão envolvidos estudantes de todas as áreas de negócios, a exemplo dos que cursam Ciências Contábeis.