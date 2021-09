Grávida, Thaila Ayala decide ter parto normal e revela tensão: ‘não façam isso em casa’

Grávida de cinco meses do primeiro filho, Thaila Ayala respondeu algumas curiosidades de seu seguidores no Instagram nesta quinta-feira (9). Entre elas sobre o parto e a tensão por trás desse momento especial. A atriz, de 35 anos, será mãe de um menino que se chamará Francisco.

“Esses dias fui dar um Google em imagens de partos normais… Mamães, grávidas e afins: não façam isso em casa. Paniquei”, afirmou ela.

Thaila é casada com Renato Goés, e está fazendo uma viagem sozinha para Nova York, nos Estados Unidos. Uma outra pessoa perguntou como era viajar sem o ‘amor da vida’, se referindo a Renato, mas Thaila disse que não era bem assim. “O grande love da minha vida é deus. Está sempre comigo. Em segundo, terceiro, quarto, quinto sou eu. Eu, eu mesma e Thaila. vários loves, até Francisco”, respondeu.

Sobre o fato em si de viajar sozinha, ela disse: “Eu tô porque eu posso, porque deu na telha, porque eu tô afim, porque deu vontade de comer várias comidas daqui que eu amo, porque a Broadway abriu, porque fiquei trancada um ano e meio de pandemia”, disse ela, que aprofundou mais o assunto: “O que eu tive mais pânico no assunto maternidade era o fato de ter uma pessoa dependendo de mim. Saí de casa com 14 anos, com 7 ia pra escola sozinha, pegava ônibus. Meu pai saiu de casa, eu era muito criança, e minha mãe, coitada, trabalhava dia e noite pra sustentar três filhos. Então, eu realmente criei uma independência muito cedo, tive que ser assim. Essa viagem também é minha última viagem sem ser mãe. Último momento meu. essa viagem está sendo inteira minha, Francisco só está me acompanhando., é tudo pra mim mesmo”, completou.