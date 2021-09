Grazi Massafera baba com look estiloso da filha: ‘Linda’

Grazi Massafera se derreteu pela filha na manhã desta sexta-feira (17). Em uma rede social, Sofia, de 9 anos, aparece na frente do espelho se admirando antes de ir para a escola. A jovem, fruto do relacionamento da atriz com Cauã Reymond, estava toda estilosa vestindo um macacão xadrez e uma boina.

“Ela está gigante e a mãe babando, né?”, disse Grazi. Na sequência, em vídeo, a mamãe coruja dispara: “Nossa, que coisa mais linda”, disse deixando a filha toda tímida.

A atriz acabou de voltar de uma Eurotrip com passagens em Portugal e França.